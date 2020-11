VIDEO – Sassuolo-Inter 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Inter, anticipo della nona giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



IL GRAN RISCATTO – Sassuolo-Inter 0-3 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. L’Inter, dopo la brutta prova col Real Madrid, si risveglia e leva l’imbattibilità stagionale al Sassuolo. Dopo tre minuti un rinvio di Vlad Chiriches viene intercettato da Lautaro Martinez, Alexis Sanchez raccoglie e serve nello spazio l’argentino che supera Andrea Consigli, resiste al ritorno del rumeno e serve il cileno che mette a sedere il portiere e fa 0-1. Al 14′ corner da sinistra sul secondo palo, la palla passa e Arturo Vidal si coordina per il controcross, trovando ancora Chiriches che fa autogol. Disastroso primo tempo del centrale del Sassuolo, che poi esce pure per infortunio. Minimo sussulto dei neroverdi attorno alla mezz’ora, con un palo colpito da Filip Djuricic, poi più nulla. Per l’Inter è facile controllare le avanzate avversarie, lasciando a loro l’iniziativa per poi colpire. Ci riesce per la terza volta all’ora di gioco, con discesa di Matteo Darmian e assist per Roberto Gagliardini che appena dentro l’area stoppa e infila la porta di Consigli. E la partita finisce di fatto al 60′. Per l’Inter, in aggiunta, c’è l’aggancio in classifica contro i rivali. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.