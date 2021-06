Sanchez, permanenza all’Inter in dubbio? Volontà di Inzaghi decisiva

Alexis Sanchez è il terzo “violino” dell’attacco dell’Inter. Il suo futuro in nerazzurro, però, non è certo. Sarà decisiva la volontà di Simone Inzaghi.

BILICO – Il futuro all’Inter di Alexis Sanchez appare incerto. Il cileno, principale alternativa a Lukaku e Lautaro Martinez, è stato uno dei protagonisti della conquista del diciannovesimo scudetto. Il cileno, infatti, ha firmato 7 gol e 7 assist, risultando decisivo soprattutto nel corso del girone di ritorno. Ma potrebbe non bastare: in un clima generale di austerity, il cileno potrebbe lasciare l’Inter. Il numero 7 guadagna 7 milioni l’anno, troppi per un 33enne, specie se si tratta di un’alternativa, seppur di lusso. L’Inter ha bisogno di tagliare i costi, e lui è uno dei primi indiziati per l’addio, assieme al connazionale Arturo Vidal ed Ivan Perisic (vedi focus). Il futuro del cileno all’Inter dipenderà molto dalla volontà di Simone Inzaghi. Se lo riterrà indispensabile per il progetto futuro dell’Inter, il cileno rimarrà certamente in nerazzurro anche nel corso della prossima stagione.