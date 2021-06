Perisic in Croazia-Repubblica Ceca è protagonista della fase offensiva

Perisic è stato ancora una volta protagonista con la maglia della Croazia. Contro la Repubblica Ceca ha trovato il gol, ma non solo.

BRILLARE NELLE DIFFICOLTA’ – La Croazia sta vivendo un Europeo difficile, ma Perisic in campo è una certezza. Il numero 4 con la sua nazionale gioca da esterno offensivo e contro la Repubblica Ceca è stato il migliore dei suoi, anche secondo i rating di Whoscored. Merito del gran gol segnato, ma non solo.

PROTAGONISTA – Perisic infatti è stato il principale protagonista della fase offensiva della Croazia. Il principale referente, al di là del gol segnato. Questa è la mappa dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

Non si è limitato a stare sulla sua amata fascia sinistra, ma si è fatto vedere un po’ ovunque a seconda delle necessità. Adattandosi a richieste e compagni, andando anche a riempire l’area. Trovando pure il gol decisivo, che non è mai un dettaglio. La sua prestazione completa si vede dalle statistiche sui palloni giocati: ha messo insieme 42 tocchi, con 33 passaggi (un numero molto superiore alla sua media stagionale di 19 in maglia Inter). Una prestazione che lo mette in vetrina anche in ottica mercato.