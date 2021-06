Mancini: «Italia-Galles partita importante. Scelte? Qualcuno riposerà»

Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”, alla vigilia dell’ultima partita del girone, contro il Galles

TERZA SFIDA – L’Italia di Roberto Mancini è pronta per la terza partita del suo girone, contro il Galles, che andrà in scena domani sera alle ore 18. Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro: «Italia-Galles? Vogliamo continuare come abbiamo sempre fatto, cercare di essere molto offensivi e fare le cose per bene. La partita è molto importante, vogliamo chiudere il girone in testa. La partita sarà alle 18, sarà difficile per il caldo. Le scelte? È la terza partita in 10 giorni, qualcuno ha bisogno di riposare. Questo è l’unico momento in cui possiamo fare dei cambi, sapendo che il prodotto non cambia più di tanto. Verratti? È pronto, non è ancora in condizione, penso possa giocare, vedremo se dall’inizio o a partita in corso. Chiesa? Può fare tutti i ruoli in attacco, a parte il centravanti».