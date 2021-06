Perisic decisivo con la Croazia. Euro 2020 assist per il mercato dell’Inter?

Ivan Perisic, nel corso della serata di ieri, ha fornito una prestazione maiuscola in Croazia-Repubblica Ceca, condita anche da un gran gol. Euro 2020 possibile assist per il mercato in uscita dell’Inter?

PRESTAZIONE MAIUSCOLA – Ivan Perisic è solo l’ultimo dei calciatori dell’Inter che si stanno distinguendo in positivo in questo Europeo. L’esterno della Croazia, infatti, è stato il migliore in campo di Croazia-Repubblica Ceca, sfida terminata 1-1 proprio grazie ad un suo gran gol (qui il VIDEO). La grande prestazione dell’esterno croato in Euro 2020 potrebbero fungere da assist al mercato dell’Inter, nell’ambito della riduzione dei costi di gestione. Non è un mistero, infatti, che Perisic sia uno dei candidati a lasciare i nerazzurri, a causa del suo stipendio pesante (5 milioni netti, ndr).

SIRENE – Le prestazioni positive di Perisic potrebbero convincere nuove pretendenti a farsi avanti con l’Inter per assicurarsi l’esterno croato. Persic ha numerosi estimatori, soprattutto in Bundesliga dove, l‘Eintracht Francoforte ha richiesto informazioni (qui i dettagli).