Sanchez, doppio ruolo nell’Inter grazie a Raspadori? Inzaghi ci crede – CdS

Il punto sul futuro di Alexis Sanchez, che ha un ingaggio alto, al momento è ancora alle prese con problemi fisici ma a Simone Inzaghi potrebbe tornare utile, soprattutto qualora in nerazzurro dovesse arrivare Giacomo Raspadori. E c’è un motivo ben preciso

VECCHIA/NUOVA RISORSA – Il “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, ha fatto il punto sul destino degli attaccanti dell’Inter (e in orbita nerazzurra). Da Lautaro Martinez a Giacomo Raspadori, passando per Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez. Secondo il giornalista Pietro Guadagno, il cileno (dato più volte in uscita a causa di un ingaggio sproporzionato) potrebbe tornare molto utile a Simone Inzaghi per due motivi.

DOPPIO RUOLO – In primis, pur avendo ancora problemi fisici, Sanchez è una risorsa preziosa in questo momento storico, in cui il budget è limitato e alternative di pari livello (o superiore) sono economicamente inarrivabili. In seconda battuta, però, il “Corriere dello Sport” sostiene che Sanchez potrebbe svolgere un ruolo extra in caso di arriva di una quarta punta giovane.

CHIOCCIA – Ogni riferimento a Raspadori è puramente casuale (QUI le ultime sulla trattativa): secondo il “Corriere dello Sport”, infatti, il cileno, rappresenterebbe un’utile “rete di sicurezza” per il giovane azzurro: potrebbe aiutarlo a crescere e maturare, alle spalle dei titolarissimi Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, senza stravolgere le gerarchie.

