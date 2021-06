Sulle colonne di “TuttoSport” anche oggi viene fatto il punto della situazione sul Milan, e in particolare il possibile rinnovo di Frank Kessié. L’Inter segue la vicenda.

OLIMPIADI – Frank Kessié è stato convocato come fuori quota alle Olimpiadi dal 22 all’8 agosto a Tokyo. Nel corso di questo periodo, specifica il quotidiano di Torino, la dirigenza del Milan incontrerà il suo agente, George Atangana, per discutere del possibile rinnovo (ricordiamo in scadenza nel 2022). C’è ancora distanza tra le parti come riportato ieri (vedi articolo): il calciatore guadagna 2,5 e chiede 6, il Milan ad oggi arriva solo a 4. I rossoneri non vogliono perderlo, e l’Inter segue la vicenda.

Fonte: TuttoSport – P. Mazz.

