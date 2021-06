Pinamonti: si muove la Salernitana! Ma un ostacolo raffredda la pista – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che la Salernitana (che sta ancora risolvendo i problemi legati alla doppia proprietà di Claudio Lotito) sarebbe piombata su Andrea Pinamonti. L’Inter potrebbe lasciarlo partire, ma c’è un ostacolo importante

NUOVA PISTA – L’Inter continua a lavorare a fari spenti sul fronte uscite: per Hakimi questa può essere la settimana decisiva. Leggermente più ingolfate le altre operazioni (QUI le ultime). Secondo il “Corriere dello Sport”, un altro nodo importante riguarda Andrea Pinamonti. Il classe ’99 sarebbe finito nel mirino della Salernitana.

OSTACOLO – Il club granata, che sta ancora risolvendo i suoi problemi societari per potersi iscrivere in serie A senza problemi, avrebbe manifestato un concreto interesse per Pinamonti e potrebbe garantirgli minutaggio. L’ostacolo principale per la trattativa riguarda lo stipendio di Pinamonti (circa 1 milione di euro a stagione).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

