Lautaro Martinez, primo squillo in Copa América. Prestazione in crescita

Lautaro Martinez, questa notte, ha messo il suo sigillo nella vittoria dell’Argentina sulla Bolivia (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter si è sbloccato e, oltre al gol, ha fornito una prestazione positiva

FINALMENTE GOL – Lautaro Martinez, questa notte, è entrato nel tabellino di Argentina-Bolivia. L’attaccante dell’Inter, infatti, ha trovato il suo primo gol in questa edizione della Copa América. Nelle prime tre uscite dell’Albiceleste, Lautaro, non aveva brillato come aveva fatto con la maglia dell’Inter nel corso di tutta la stagione. Ieri notte, però, è arrivato il primo squillo: subentrato al posto di Aguero, è bastato un minuto all’argentino per trovare la rete contro la Bolivia. Un gol che può sbloccare mentalmente l’argentino.

SBLOCCATO – Il gol, si sa, è la cura di tutti i mali per gli attaccanti. E Lautaro Martinez, fino a ieri, non aveva offerto prestazioni memorabili in Copa América. L’argentino, infatti, era apparso come un lontano parente di quello ammirato all’Inter nel corso della stagione. Tanto che, il CT Scaloni, lo aveva lasciato in panchina per l’intera sfida contro il Paraguay. Il gol potrebbe aver sbloccato Lautaro, apparso decisamente sottotono nelle prime uscite dell’Argentina nel torneo.