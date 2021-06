Lautaro Martinez, un minuto per fare gol! Festa in Bolivia-Argentina

Lautaro Martinez entra e segna nella larga vittoria dell’Argentina contro la Bolivia in Copa América. L’attaccante dell’Inter trova la via del gol pochi secondi dopo il suo ingresso in campo: firma l’1-4 definitivo.

FESTA COMPLETA – L’Argentina chiude in testa il Gruppo B di Copa América, con dieci punti su dodici disponibili. Lo fa dilagando (1-4) contro la Bolivia, squadra contro cui Lautaro Martinez segna il suo primo gol nel torneo. L’attaccante dell’Inter inizia dalla panchina, sia perché diffidato sia per prestazioni precedenti non proprio all’altezza. Bastano cinque minuti alla Seleccion per sbloccarla, con una splendida azione avviata da Angel Correa, rifinita da Lionel Messi di scavetto e conclusa da Alejandro Gomez con un gran sinistro al volo. Al 33’ fallo di Diego Bejarano su Messi e rigore che trasforma proprio quest’ultimo. Sempre il numero 10 fa doppietta su gran lancio di Sergio Aguero, con un bel tocco sotto a scavalcare il portiere al 42’. La ripresa non ha più molto da dire, con la Bolivia che trova il gol della bandiera all’ora di gioco con cross di Leonel Justiniano per il tiro potente sotto la traversa di Erwin Saavedra. A questo punto Lionel Scaloni manda in campo Lautaro Martinez, al 63’ al posto di Aguero. Al Toro basta un minuto per segnare, correggendo in rete un tiro di Gonzalo Montiel dopo un primo tentativo non riuscito. Potrebbe fare doppietta al 70’, ma Carlos Lampe gli dice no due volte sulla stessa azione. Ai quarti di finale l’Argentina sfiderà l’Ecuador.