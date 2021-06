Bellerin, dopo il prezzo Arsenal e Inter discutono per la formula – TS

Bellerin ora è una priorità per la fascia destra dell’Inter. L’Arsenal dopo aver fissato il prezzo del giocatore (vedi articolo), discute con l’Inter per la formula del possibile trasferimento. Di seguito la notizia riportata da “TuttoSport” oggi in edicola.

LA FORMULA – Bellerin, venerdì il suo procuratore ha incontrato l’Inter per discutere del possibile trasferimento. Il calciatore adesso è balzato in cima alla lista della dirigenza nerazzurra per sostituire Achraf Hakimi, vicinissimo alla cessione al Paris Saint-Germain. Come già riportato ieri sempre dal quotidiano di Torino, l’Arsenal valuta il terzino spagnolo 20 milioni, ma al di là del costo del cartellino, le due società discutono sulla possibile formula del trasferimento. I nerazzurri preferiscono il prestito con diritto di riscatto.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.