Lautaro Martinez, l’Inter attende un segnale. Ma il suo futuro non è in bilico

Il punto sul futuro di Lautaro Martinez (che non è appeso a un filo). I tifosi attendono un segnale, ma di mezzo c’è la Copa América e l’Inter non ha fretta

IN MEZZO AL GUADO – Calma piatta intorno a Lautaro Martinez. L’Inter non ha ricevuto alcuna offerta concreta per l’argentino, al momento impegnato in Copa América. Tuttavia, le sirene provenienti da Madrid (sponda Real ma soprattutto sponda Atletico) tengono sulla corda tutto l’ambiente. Marotta, però, sa di avere il coltello dalla parte del manico, e potrebbe stringerlo con più vigore qualora si trovasse finalmente l’intesa per il rinnovo di contratto.

ALTA MAREA – In tal senso, però, gli ultimi mesi non sono stati facili per Lautaro, e a ruota anche per il club nerazzurro. Il cambio di procuratore (con alcune dichiarazioni discutibili) e un ingaggio inevitabilmente da adeguare alla sua crescita di rendimento. Alla luce di tutto ciò, sembra evidente quanto l’Inter e il ‘Toro’ abbiano bisogno di sedersi di fronte a un tavolo, magari ripartendo da zero.

ZERO ANSIA – Non c’è fretta, però. La Copa América affolla i pensieri di Lautaro, che al momento è sulla bocca di tutti ma è nelle mani solo dell’Inter. Il club nerazzurro, dal canto suo, si aspetta un segnale chiaro prima possibile per diradare le nubi sulla sua volontà. E se lo aspettano anche i tifosi, che da due stagioni osservano Lautaro avvicinarsi virtualmente verso la graticola.