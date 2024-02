Sanchez, come sono fatti i ‘campioni‘? Con il Lecce la sua risposta

‘I campioni son fatti così‘ disse Alexis Sanchez dopo il gol segnato in Supercoppa Italiana con la Juventus. Domenica alle 18 il cileno dell’Inter ha l’occasione di far capire ancora come sono fatti questi campioni.

I CAMPIONI – Alexis Sanchez è un giocatore pieno di sé e ispiratissimo. Ha una fiducia nei suoi mezzi invidiabile, quella di cui magari avrebbe bisogno Marko Arnautovic. Il cileno dopo il gol in Inter–Juventus di Supercoppa Italiana disse ‘I campioni son fatti così‘, riferendosi a se stesso e al suo ingresso decisivo a partita in corso. In questa stagione l’attaccante ha avuto meno possibilità di incidere, ma lo ha comunque fatto a modo suo. Nel percorso in Champions League ha segnato due gol con Salisburgo e Benfica, entrambi decisivi per il risultato finale ottenuto. In campionato però Sanchez ha iniziato solo una volta da titolare con la Salernitana, domani con il Lecce potrebbe essere la seconda chance. I presupposti per fare bene ci sono, Simone Inzaghi cerca risposte importanti dalle seconde linee in un momento in cui bisogna sopperire alla forma precaria dei titolari. Arnautovic e Lautaro Martinez sono in ballottaggio per affiancare il cileno, che si immagina non aspetti altro di entrare in campo. L’obiettivo è dimostrarsi nuovamente superiore a tutti.