Lecce-Inter, ultimi due mesi difficili per D’Aversa. I risultati ottenuti

Domenica alle ore 18 c’è Lecce-Inter, partita valida per la giornata numero ventisei di campionato. La squadra nerazzurra può avere fiducia, anche se sono tante le assenze. I numeri di Roberto D’Aversa.

MOMENTO NO – Alle ore 18 di domenica l’Inter affronta forse la sfida più difficile della settimana sulla sua strada, ossia quella con il Lecce. Non per il livello dell’avversario, ma per le assenze a cui deve sopperire Simone Inzaghi. L’impegno di Champions League ha lasciato strascichi, forse più del previsto, perciò ci saranno diversi cambi tra le fila nerazzurre. Ciò che dà fiducia comunque sono i numeri del Lecce nell’ultimo periodo. Dal 16 dicembre, giorno della vittoria con il Frosinone, i salentini hanno ottenuto solamente un altro successo il 2 febbraio con la Fiorentina. Sette sconfitte e un pareggio tra questi due mesi, il che fa capire il momento no della squadra del sud. I punti in campionato sono ventiquattro: la zona retrocessione è distante quattro lunghezze e un’altra partita in casa con zero punti potrebbe essere un rischio per il Lecce.