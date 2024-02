Abate: «Milan-Inter? Il campo ha detto 1-1, siamo stati padroni»

Ignazio Abate ricorda la striscia negativa del suo Milan Primavera contro l’Inter e commenta a caldo il pari ai microfoni di Sportitalia.

EQUILIBRIO – Abate commenta così: «Il verdetto del campo ha detto 1-1. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, siamo entrati un po’ tesi nella partita, la sentivano per il momento nostro. Sapevano l’importanza dei punti in palio, abbiamo preso un gol a freddo ma abbiamo cercato di giocare. Siamo stati padroni del campo, abbiamo sofferto due-tre ripartenze loro quando eravamo troppo sbilanciati. Il secondo tempo abbiamo subito la loro fisicità e ci siamo risistemati. Abbiamo avuto due palle gol nel finale. I ragazzi hanno dato un segnale a loro stessi. Quest’anno è successo qualcosa di speciale, 4-5 ragazzi sono in Prima Squadra e da dicembre in poi abbiamo chiamato ragazzi più giovani. L’anno scorso abbiamo giocato sotto età e sofferto, giochiamo con 2006, 2007, 2008. Siamo la squadra più giovane, dev’essere uno stimolo. Camarda lo abbiamo portato su, ha avuto difficoltà con 2004 e 2005 già pronti, ma le qualità tecniche non le scopro io. Lui è competitivo, mi chiede di fare lavoro extra e migliorare. Deve giocare più per la squadra».