Inter a Lecce in emergenza totale. Inzaghi, piano rotazioni saltato

Il piano delle rotazioni di Simone Inzaghi è saltato con le notizie degli ultimi giorni. Diverse importanti assenze per l’Inter, che gioca a Lecce in emergenza totale.

EMERGENZA – Hakan Calhanoglu non è al meglio, Yann Sommer non è partito per la febbre, Marcus Thuram e Francesco Acerbi sono infortunati. Il piano delle rotazioni controllate di Simone Inzaghi è definitivamente saltato a causa di queste assenze. Con la Salernitana il tecnico dell’Inter aveva fatto capire di preferire dei cambi ragionati, razionali e meno propensi a rivoluzioni. Con il Lecce al Via del Mare è obbligatorio sostituire almeno 4 degli 11 titolari, ma ci saranno anche altre modifiche. Emil Audero in porta, Yann Bisseck al posto di Benjamin Pavard, Alexis Sanchez pronto per partire dal primo minuto. Molto probabile perciò che Inzaghi arrivi a 7 cambi addirittura dalla sua formazione standard. La situazione non è delle migliori e la gara con il Lecce rischia di essere la più difficile di questo filotto dove ci sono in più Atalanta, Genoa, Atletico Madrid e Bologna. Il calendario non è favorevole e il campionato potrebbe riaprirsi con la stessa velocità con cui l’Inter ha cercato di chiuderlo. Gli inciampi sono sempre dietro l’angolo, serve attenzione massima anche nella partita di domenica alle ore 18 in Puglia.