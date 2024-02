VIDEO – Inter in partenza per Lecce! Fugato dubbio: gli assenti

Inter in viaggio oggi pomeriggio in direzione Lecce, dove domani alle 18 sfiderà al Via del Mare i salentini. Fugato un dubbio legato ai possibili assenti

IN VIAGGIO – L’Inter da qualche minuto si è messa in viaggio verso Lecce per la sfida di domani. Assenti sul volo verso la Puglia oltre a Thuram ed Acerbi, anche Sommer. Il portiere, fermato da un’influenza, è rimasto a Milano. Fugato il dubbio relativo a Calhanoglu: il turco, non al meglio dopo l’Atletico Madrid, è partito regolarmente con la squadra e sarà a disposizione di Inzaghi. Di seguito il video della partenza: