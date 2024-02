Lecce-Inter con la formazione più complicata: le scelte di Inzaghi

Lecce-Inter diventa una trasferta molto più insidiosa di quello che potrebbe sembrare e non perché Inzaghi sottovaluti l’impegno. La formazione nerazzurra sarà obbligatoriamente rimaneggiata per via di alcune indisponibilità, che rendono le scelte iniziali più complicate

PROBABILE FORMAZIONE – Nessuna conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Inter ma più di un dubbio di formazione in casa nerazzurra. L’Inter diretta a Lecce deve fare i conti non solo con il calendario ma anche e soprattutto con l’infermeria. Il recupero in Serie A contro l’Atalanta, prima della trasferta di Bologna, costringe Simone Inzaghi a dosare meglio le energie in vista del triplo impegno ravvicinato. Alla solita rotazione in ogni ruolo si aggiunge l’indisponibilità – praticamente – di un titolare per ogni reparto, compreso Yann Sommer in porta. Prontro tra i pali Emil Audero, all’esordio stagionale in campionato. Il riposo dovrebbe toccare a Benjamin Pavard, Matteo Darmian, Nicolò Barella e paradossalmente a Marko Arnautovic, rispettivamente sostituiti da Yann Bisseck, Denzel Dumfries, Davide Frattesi e Alexis Sanchez, che è ancora in ballottaggio con l’austriaco. Il vero dubbo di Inzaghi, però, riguarda la cabina di regia. Il “vice” Kristjan Asllani insidia Hakan Calhanoglu, che a sorpresa potrebbe aggiungersi al gruppo dei titolari a riposo perché non al meglio. La diffida di Alessandro Bastoni, invece, sembra convincere Inzaghi a riproporre Carlos Augusto braccetto sinistro in difesa, così da “obbligare” Federico Dimarco ad agire da quinto mancino a centrocampo. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Lecce-Inter in Serie A, in attesa degli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Lecce-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 6 de Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 70 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez ©.