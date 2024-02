Stadio Inter e Milan, Mondellini: «Zhang-Cardinale? Vi spiego»

Lo stadio di Inter e Milan è sempre di attualità con nuovi contatti tra Zhang e Cardinale riguardo alla possibile ristrutturazione di San Siro, nonostante i rossoneri abbiano già acquistato il terreno a San Donato mentre i nerazzurri valutano l’ipotesi Rozzano. A Radio Sportiva è intervenuto Mondellini, giornalista di Calcio e Finanza, che spiega il senso della collaborazione tra i due club

CONTATTI – Lo stadio di Inter e Milan è un argomento sempre attuale, con i due club che nel frattempo si sono mossi per uno stadio di proprietà ma con San Siro sempre sullo sfondo. La notizia delle ultime ore è quella che vuole Steven Zhang e Gerry Cardinale nuovamente in contatto. Luciano Mondellini, giornalista di Calcio e Finanza, spiega la natura dei colloqui: «Se Cardinale è deciso sullo stadio di proprietà? Quando l’ho incontrato sì e devo dire che su San Siro sono sei anni che se ne parla e siamo quasi al punto iniziale. Il Milan ha fatto passi concreti, a me è parso molto convinto di quello e lui quando parla di Zhang dice una cosa molto americana, ovvero che bisogna crescere come Serie A».

MOVIMENTO – Prosegue Mondellini: «Lui dice: posso anche essere la migliore squadra in Italia ma se poi rimane il divario anche con l’ultima squadra di Premier League, che dai diritti TV guadagna più della migliore in Italia, è evidente che c’è un gap che va colmato solo come Lega. E lui dice, i marchi più forti sono Inter, Milan e Juventus e devono provare a trainare tutto il movimento. In questo senso dice ‘voglio collaborare con Zhang’ perché rientra nei tre motori del calcio italiano e nell’ultima Supercoppa è stato chiaro».