Inter e sponsor maglia: colpo di scena! Accordo a un passo: i dettagli – CF

L’Inter è pronta al colpo di scena sullo sponsor di maglia. Mentre sembrava sempre più possibile l’accordo con Qatar Airways, ecco che si affaccia un nuovo scenario, ovvero l’accordo con Betsson Group. Secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza, la fumata bianca è ad un passo ma c’è un ostacolo da superare

COLPO DI SCENA – L’Inter lavora allo sponsor di maglia della prossima stagione. Come noto, il club nerazzurro ha firmato un accordo triennale con Paramount+ che permette alla piattaforma streaming di comparire come main sponsor. Il sodalizio permettere all’Inter di incassare 15 milioni di euro all’anno, ma l’obiettivo è quello di aumentare l’introito. Proprio in questa direzione andavano le indiscrezioni di un possibile accordo con Qatar Airways, fresco Official Global Airline Partner del Club fino alla stagione 2025/26, pronto a garantire all’Inter una cifra superiore. Ora lo scenario sembra destinato a cambiare completamente con Betsson Group, società di scommesse con sede a Malta, che avanza prepotentemente.

Nelle ultime settimane i contatti si sono decisamente intensificati con la fumata bianca che sembra davvero a un passo. Qual è l’ostacolo da superare? Il Decreto Dignità voluto dal Governo Conte nel 2018 e che sostanzialmente vieta accordi di partnership con società appartenenti al mondo del betting. Per ora il Decreto rimane saldamente al suo posto, ma è anche possibile che l’accordo ormai imminente tra Betsson Group e l’Inter possa dare una spallata definitiva alla questione. Intanto la fumata bianca si avvicina, a meno di interventi decisi dell’Agcom a riguardo. In caso contrario, l’Inter dovrà trovare una soluzione alternativa con Qatar Airways che rimane in ogni caso sullo sfondo.