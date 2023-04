Salernitana-Inter per ‘scaricare’ la carica emotiva post-Juventus

Salernitana-Inter (fischio d’inizio domani alle 17) sarà l’anticipo della ventinovesima giornata della Serie A 2022/23. Una partita che arriva al momento giusto, dopo l’accesa semifinale di andata di Coppa Italia con la Juventus.

COL PIEDE GIUSTO – Salernitana-Inter di domani (ore 17) arriva forse nel miglior momento possibile per i nerazzurri. Non tanto per la distanza in classifica coi campani. La squadra di Paulo Sousa non va affatto sottovalutata, è un lusso che Simone Inzaghi non può permettersi (dopo 10 sconfitte stagionali). Quanto dal punto di vista emotivo, visto come è terminata la sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

AMBIENTE COMPATTO – Si dice che non tutto il male vien per nuocere. E questo proverbio si può associare anche al finale di Juventus-Inter di martedì. Le immotivate espulsioni di Romelu Lukaku e Samir Handanovic, in una gazzarra dove i bianconeri lanciavano il sasso salvo poi nascondere la mano, sembrano quasi aver cementato l’ambiente. Con tutti i nerazzurri dalla parte di Big Rom e pronti a difenderlo, come si è visto anche sui social ieri. Smentendo così chi millantava un nervosismo diffuso nello spogliatoio dell’Inter. E da quei minuti finali – paradossalmente – che si deve ripartire in vista della Salernitana.

CANALE DIRETTO – L’energia nervosa accumulata in quei minuti finali si può considerare sana. Perché generata e innescata esclusivamente dagli avversari. Verso cui la reazione dell’Inter è stata contenuta (Handanovic viene espulso per aver ricevuto un pugno), unita e diretta. Ed è un’energia che Simone Inzaghi dovrà essere bravo a conservare e incanalare correttamente. Usandola come base per affrontare la Salernitana con l’approccio corretto. Tornando a vincere in Serie A, e mettendo fine a una striscia troppo lunga di risultati negativi.