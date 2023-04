VIDEO − Cuadrado pugno a Handanovic: una scena vergognosa!

Mega rissa nel finale di Juventus-Inter. Protagonisti Juan Cuadrado e Samir Handanovic, con il giocatore bianconero che tira un chiaro ed evidente pugno al portiere sloveno

PUGNO IN FACCIA − Scene vergognose e da far west al termine di Juventus–Inter, match terminato 1-1, e valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. A segno prima Cuadrado e poi il pareggio di Lukaku su rigore. Big Rom inspiegabilmente ammonito e dunque espulso (già aveva preso un cartellino giallo) per aver esultato. Nel parapiglia finale, incredibile la lite fra Cuadrado e Handanovic. Vergognoso il gesto antisportivo del colombiano che rifila un pugno in faccia al portiere. Comportamento che merita una squalifica a tempo, c’è anche un precedente legato all’Inter (vedi articolo). Di seguito il video dall’account Twitter di Tancredi Palmeri.

Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se non ricordo male in caso di comportamento violento grave in Coppa Italia le squalifiche sono state estese in campionato#JuveInter pic.twitter.com/kY1cMP2s7I — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 4, 2023

Fonte: Twitter Tancredi Palmeri