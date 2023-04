Handanovic sorprende in Juventus-Inter, ma fuori dai pali

Samir Handanovic non è riuscito a tenere la porta inviolata in Juventus-Inter (1-1), semifinale di andata di Coppa Italia. Eppure, la sua prova si può considerare positiva basandosi su altri elementi.

INCOLPEVOLE – Juventus-Inter di ieri sera rappresenta l’esordio stagionale in Coppa Italia per Samir Handanovic. Per lui è l’undicesima presenza in questa stagione. E la nona in cui chiude con almeno un gol subito. Tuttavia è pressoché esente da colpe sul gol del momentaneo vantaggio bianconero di Juan Cuadrado. Ma è sempre in un confronto col colombiano che il capitano nerazzurro sorprende tutti, nella serata in cui raggiunge le 450 presenze in nerazzurro.

CAPITANO VERO – In passato, Handanovic è stato spesso e volentieri al centro delle critiche, a causa di alcune prestazioni non brillanti tra i pali. Tanto da aver perso il posto da titolare in favore di André Onana. Tuttavia, su una cosa tutto l’ambiente Inter è d’accordo. Il portiere sloveno è un leader riconosciuto e indiscusso dello spogliatoio nerazzurro. E proprio ieri sera lo ha dimostrato. Andando dopo il fischio finale a riprendere Cuadrado, colpevole di aver fatto espellere Romelu Lukaku. Ottenendo in tutta risposta un cartellino rosso a sua volta, “colpevole” di aver ricevuto un pugno proprio da Cuadrado (qui il video). Una mossa da leader vero, che si erge a rappresentante dei compagni e dell’intera squadra. Un moto d’orgoglio forse tardivo, ma comunque apprezzato da compagni e tifosi.