Salernitana-Inter, Pirola e un altro ex verso la titolarità − CdS

Domani pomeriggio alle ore 17 la Serie A tornerà già in campo con l’anticipo tra Salernitana e Inter. La sfida dell’Arechi vedrà nei granata due ex nerazzurri, uno dei quali è Pirola. Come riportato dal Corriere dello Sport entrambi sono pronti a partire dal primo minuto.

DUE EX − Salernitana-Inter di domani sarà un match particolarmente importante per entrambe le squadre. Gli uomini di Simone Inzaghi sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato e se contiamo anche le coppe non vincono oramai dal 5 marzo. Ai campani il successo manca invece dal 26 febbraio e sicuramente contro i nerazzurri non sarà facile ottenere i tre punti. Paulo Sousa non vuole comunque darsi per vinto già in partenza ed è pronto a puntare sulla miglior formazione possibile. In particolare l’allenatore vuole affidarsi alla voglia degli altri ex Lorenzo Pirola e Antonio Candreva di fare uno sgambetto alla loro ex squadra. Il giovane difensore in prestito dall’Inter dovrebbe andare a comporre la retroguardia a tre insieme a Gyombér e Daniliuc, con Ochoa a difesa dei pali. A centrocampo invece spazio a Sambia, Coulibaly, Vilhena e Bradaric. L’altro ex della partita Candreva dovrebbe invece far parte del duo con Dia in supporto della punta Piatek.

LA PROBABILE FORMAZIONE − Questo il probabile undici titolare di Paulo Sousa per Salernitana-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Ochoa; Daniliuc, Gyombér, Pirola; Sambia, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.

Fonte: Corriere dello Sport