Salernitana-Inter, torna Lukaku! Tre cambi (più uno) per Inzaghi – CdS

È già vigilia di Salernitana-Inter, anche se si sta ancora parlando di quanto successo martedì contro la Juventus in Coppa Italia. La formazione del Corriere dello Sport vede tre cambi per Inzaghi rispetto ad avantieri e la presenza di Lukaku.

DI RIENTRO – Dopo il subentro con gol contro la Juventus, e tutto quanto avvenuto dopo, per Romelu Lukaku si prospetta una maglia da titolare in Salernitana-Inter. Questa la probabile scelta di Simone Inzaghi, mettendo il belga accanto a Lautaro Martinez e quindi al posto di Edin Dzeko. Il Corriere dello Sport dà altri due cambi in vista della partita di domani all’Arechi (ore 17). Uno è lo scontato avvicendamento in porta fra Samir Handanovic e André Onana, l’altro Denzel Dumfries per Danilo D’Ambrosio che sconta la seconda e ultima giornata di squalifica. C’è poi un’ulteriore modifica, che riguarda lo spostamento di Matteo Darmian da esterno a tutta fascia sulla destra come martedì a terzo centrale. Confermato in blocco il centrocampo di Torino, così come Federico Dimarco sulla sinistra. In difesa Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni favoriti su Stefan de Vrij, indisponibile Milan Skriniar. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Salernitana-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.