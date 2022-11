Pulisic, opportunità Inter! Un profilo atipico per l’attacco nerazzurro

Christian Pulisic piace molto all’Inter, che sta valutando l’ennesimo affare con il Chelsea. Tuttavia l’attaccante statunitense sarebbe un profilo decisamente atipico per il reparto offensivo nerazzurro.

SUGGESTIONE IMPROVVISA – Christian Pulisic all’Inter: uno scenario niente affatto irrealizzabile, secondo diverse testate straniere. L’attaccante statunitense sembra infatti ai margini del Chelsea. Basti pensare che quest’anno ha appena 5 presenze da titolare su 18 totali. La percentuale di gare giocare dal 1′ è quindi inferiore al 28% in questa stagione. Decisamente un tracollo rispetto alla media del 65% nelle prime tre stagioni londinesi. Ed è questo il principale motivo che sta spingendo il capitano degli Stati Uniti (impegnato ai Mondiali in Qatar) a valutare una nuova esperienza. Un affare tuttavia non semplicissimo da imbastire, per certi versi.

Pulisic all’Inter: le possibili condizioni di mercato

RAPPORTI SOLIDI – Il buon legame tra Inter e Chelsea può facilitare un’eventuale trattativa per il numero 10 dei Blues. Tuttavia non si possono trascurare le difficoltà economiche dell’operazione. Attualmente, il valore a bilancio di Pulisic si aggira intorno ai 17,5 milioni di euro. E a fine stagione questo valore dovrebbe scendere a circa 12 milioni di euro. Cifre non troppe esose, ma che non tengono conto del prezzo che il Chelsea vuole fissare per lo statunitense. E che l’Inter è disposta a spendere solo con garanzia del ritorno, evitando altri affari sbagliati in partenza. C’è poi il tema dell’ingaggio. Pulisic guadagna 7,8 milioni di sterline a stagione (fonte: Calcio e Finanza), equivalenti a circa 9 milioni di euro. Uno stipendio completamente fuori dagli standard nerazzurri (ad esclusione di Lukaku). La trattativa potrà quindi entrare nel vivo solo se il 10 londinese è disposto a ridurre le proprie pretese.

Come giocherebbe Pulisic nell’Inter?

ATTACCANTE MULTIDISCIPLINARE – Tralasciando le questioni economiche, che determineranno il successo o meno dell’operazione, proviamo a immaginare Pulisic nell’attacco nerazzurro. Il numero 10 e capitano degli Stati Uniti è un attaccante in grado di muoversi sull’intera linea di trequarti, ma che ama agire soprattutto sull’esterno, grazie alle ottime abilità nel dribbling. E i suoi numeri rendono l’idea dello stile di gioco, votato più al supporto che alla finalizzazione. Infatti, tra Borussia Dortmund e Chelsea, Pulisic ha all’attivo più assist (47) che gol (45). Nell’Inter di Simone Inzaghi, salvo un cambio di modulo a oggi non ipotizzabile, potrebbe quindi giocare come seconda punta a supporto del centravanti. Sarebbe in ogni caso un profilo decisamente atipico nel reparto offensivo nerazzurro. In definitiva, una suggestione anche tattica oltre che tecnica.