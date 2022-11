Martinez (ct Belgio): «Lukaku, ci atterremo a questo. Marocco? Al 100%…»

Roberto Martinez, CT del Belgio, ha parlato di Romelu Lukaku in vista della seconda partita del proprio girone ai Mondiali, contro il Marocco.

TABELLA DI MARCIA – Queste le parole da parte di Roberto Martinez, CT del Belgio, in conferenza stampa su Romelu Lukaku in vista della seconda partita del proprio girone ai Mondiali, contro il Marocco. «La tabella di marcia prevedeva che Romelu giocasse i suoi primi minuti per la terza partita del girone, contro la Croazia – si legge su Walfoot.be –. A priori, ci atterremo a questo».

TERZA PARTITA – Martinez ha aggiunto su Lukaku. «È vero che Romelu è in anticipo rispetto al programma, il che gli ha permesso di tornare agli allenamenti collettivi questa settimana. Dal punto di vista medico, doveva essere pronto solo per la terza partita. A meno che non ci siano progressi significativi nelle ultime sessioni prima del Marocco, non dovrebbe giocare. E al 100% non inizierà».