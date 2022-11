Parma-Inter Women: Van der Gragt tra le protagoniste del match – TS

L’Inter Women tornerà in campo lunedì sera, per il posticipo della prima giornata del girone di ritorno di Serie A Femminile. Ad attenderle in trasferta ci sarà il Parma, battuto all’andata per 4-1. Quella è stata una gara importante per la nerazzurra Van der Gragt, che ha segnato il suo primissimo gol in campionato. Nel prossimo match ci sarà una sorvegliata speciale tra le fila delle gialloblù: Guarino dovrà stare attenta a Martinovic.

SORVEGLIATE SPECIALI – Tra poche ore inizia il girone di ritorno della Serie A Femminile. L’Inter Women, però, scenderà in campo lunedì sera, per il posticipo di campionato. Le ragazze di Rita Guarino giocheranno in trasferta contro il Parma. Le interiste proveranno a ripetere l’ottima prestazione dell’andata, che costò alle gialloblù una sconfitta per 4-1. La gara d’esordio stagionale è stata importante, in particolare, per Stefanie Van der Gragt. In quell’occasione, infatti, il difensore nerazzurro ha segnato il suo primissimo gol in campionato. L’olandese, con le sue incursioni in area e i colpi di testa, è stata pericolosa in più occasioni nel corso di questa prima parte di stagione (vedi classifica marcatrici). Dall’altra parte, l’Inter Women dovrà tenere sotto controllo un’attaccante gialloblu. Si tratta di Melania Martinovic che, come ricorda il Tutto Sport, ha realizzato tre delle ultime quattro reti in campionato del Parma.

Fonte: Tutto Sport