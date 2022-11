Inter e Juventus piombano su un talento del Chelsea per gennaio

Inter e Juventus sono al lavoro per migliorarsi nel mercato di gennaio per tornare in corsa per lo Scudetto. Entrambe, hanno messo nel mirino un talento del Chelsea.

OCCASIONE – I rapporti tra Inter e Chelsea potrebbero riprendere già a gennaio, ma occhio alla Juventus. Le due squadre italiane hanno messo gli occhi su Christian Pulisic. Il fantasista americano è tra nomi più importanti della nazionale statunitense. Secondo Fichajes, l’ex Dortmund potrebbe pensare al trasferimento in Italia dopo aver giocato in Inghilterra e Germania.

NUMERI – Pulisic potrebbe salutare a causa del minutaggio. Non soddisfacente date le sole 3 gare dal primo minuto in Premier League. Troppo poche per un giocatore del suo calibro. Soprattutto considerando anche lo stipendio del giocatore. Si tratta infatti del calciatore americano più pagato, con uno stipendio da 9 milioni a stagione. Più probabile che si lavori a un prestito, con un accordo sull’ingaggio.