Lautaro Martinez protagonista della prima puntata di “Where are you from?”, pubblicata dall’Inter sul proprio canale YouTube.

WHERE ARE YOU FROM? – Lautaro Martinez in veste di guida speciale ha raccontato la “sua” Argentina. Tutto quel che c’è da sapere su cibo, arte, musica e sport del Paese sudamericano spiegato dall’attaccante dell’Inter nel video pubblicato dal Club nerazzurro nel proprio canale YouTube.

Fonte: YouTube Inter