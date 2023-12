Napoli-Inter 0-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Napoli-Inter 0-3 è un successo memorabile, da collezione. Non solo per come è arrivato, non solo perché riporta la squadra di Inzaghi in testa alla classifica di Serie A, ma perché fa finire tanti dati statistici negativi soprattutto sulle partite in casa dei partenopei.

TRE – I gol di scarto con cui l’Inter ha vinto a Napoli. Non capitava da un’eternità: l’ultima volta era stato il 16 aprile 1977, un altro 0-3 deciso da una doppietta di Giuseppe Pavone e un gol di Adriano Fedele. Poi tre o più gol solo il 10 febbraio 1980 (3-4), il 7 maggio 1995 (1-3) e il 6 gennaio 2020 (1-3).

QUATTRO – Le vittorie dell’Inter a Napoli dal 2000 in poi. Questa è solo la seconda in Serie A, su diciotto incontri, dopo l’1-3 del 6 gennaio 2020. Le altre erano arrivate in Coppa Italia, il 26 gennaio 2011 ai rigori (4-5, 0-0 al 120′ e contro Walter Mazzarri) e il 19 gennaio 2016 (0-2).

OTTO – I Napoli-Inter con Mazzarri allenatore. L’unico che aveva perso in Serie A, prima di ieri, era stato anche l’unico sulla panchina nerazzurra: 4-2 il 15 dicembre 2013. L’altro è quello ai rigori in Coppa Italia nel 2011.

NOVE – Le partite con la porta inviolata per Yann Sommer in questa Serie A. In appena quattordici giornate il portiere svizzero ha già fatto meglio di André Onana, che nella scorsa stagione ne aveva collezionate otto in ventiquattro presenze. E l’Inter non vinceva a Napoli senza subire gol dallo 0-2 del 18 ottobre 1997.

NOVE – Le volte che Simone Inzaghi ha allenato a Napoli, sei con la Lazio e tre con l’Inter. Questa è la prima volta che riesce a vincere, aveva perso in sei circostanze (cinque coi biancocelesti) con appena due pareggi (1-1 alla prima il 5 novembre 2016 e alla prima in nerazzurro il 12 febbraio 2022).