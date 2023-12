Casarin non pensa alla vittoria dell’Inter e valuta Massa: «Si sbaglia copiando gli inglesi»

Casarin, ex arbitro in attività dal 1958 al 1988, su Radio Anch’io Sport ha analizzato la prestazione dell’arbitro Davide Massa in Napoli-Inter, soffermandosi in particolare sul primo gol dei nerazzurri.

COPIARE GLI INGLESI – Paolo Casarin ha parlato così dell’arbitro Davide Massa: «Volevo solo informare che il calcio negli ultimi, per volontà della comunicazione, è sceso da 45 falli per gare a 22. Per cui mezzi falli non sono più fischiabili. Si vuole copiare gli inglesi e questo è il risultato dopo un intervento brusco in occasione del primo gol. Si vuole abbassare il numero degli interventi. Massa è un arbitro equilibrato e se rivedesse il contatto a centrocampo fischierebbe il fallo».