Marchesi: «Inter squadra più forte! Thuram interessante»

Rino Marchesi, ex allenatore – tra le altre -, anche dell’Inter nella stagione 1982-83, in un intervento a Radio Anch’io Sport ha espresso la propria opinione riguardo la squadra attuale allenata da Simone Inzaghi, reduce da una grande vittoria in casa del Napoli.

GRANDE PRESTAZIONE – Rino Marchesi parla così dell’Inter prima in classifica: «La conferma che l’Inter in questo momento è la squadra più forte e con una rosa di giocatori che può alternare. La Juventus però non avendo le coppe può essere una squadra che se la gioca, ma non bisogna mai trascurare il Milan, che può fare molto bene riuscendo a recuperare tutti i giocatori. Mentre per il Napoli la verità è che pur giocando bene, al Napoli manca la miglior condizione fisica di Osimhen dopo l’infortunio. Con lui in campo è un’altra squadra. Però ha dovuto subire la qualità dell’Inter. Fallo nel primo gol? Se non lo ferma il VAR è difficile valutarle con attenzione. Anche vero che le due squadre si sono battute senza mai arrendersi. L’Inter può vincere campionato e Champions League? Io sono d’accordo con Moratti. Ci ha già provato l’anno scorso e può farlo anche quest’anno. Thuram sa giocare per la squadra, è un ragazzo giovane interessante. A centrocampo ha sempre dei giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento».