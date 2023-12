Napoli-Inter 0-3, con slalom di Barella… Salutate la capolista!

Termina con il punteggio di 0-3 Napoli-Inter, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-1.

SLALOM – Dopo il rientro dagli spogliatoi il Napoli prova a reagire allo svantaggio arrivato sul finire della prima frazione, creando un pericolo al 58′ con Osimhen che lascia sul posto Acerbi e un seguente contatto fra i due – giudicato regolare da Massa – che fa finire il pallone sui piedi di Kvaratskhelia: il georgiano, defilato sulla sinistra, lascia partire un potente diagonale su cui è ancora decisivo Sommer. Le speranze dei padroni di casa subiscono però un duro colpo al 62′, quando l’Inter attacca sulla sinistra e Lautaro Martinez mette in mezzo un pallone che trova Barella: il numero 23 controlla, si inventa uno slalom per mandare al bar Ostigard e poi chiude la sua fantastica azione con il gol che vale lo 0-2.

SALUTATE LA CAPOLISTA – Dopo il gol dello 0-2 l’Inter continua ad attaccare, con diverse occasioni create tra cui quella al 67′: Dumfries si invola a destra, palla in mezzo per Lautaro Martinez che a botta sicura dall’altezza del dischetto spedisce alto. Un errore che i nerazzurri rischiano di pagare caro due minuti dopo, quando un colpo di testa di Osimhen finisce a lato di un soffio. Altra brutta notizia al 77′ per l’Inter, che deve rinunciare a Dumfries per un problema muscolare. Juan Cuadrado, subentrato al suo posto, non lo fa però rimpiangere: minuto 85, apertura fantastica di Barella per il colombiano che mette in mezzo e alle spalle di Ostigard sbuca Marcus Thuram, il quale deve solo spingere in rete lo 0-3. Una vittoria netta e importantissima per i nerazzurri, che conquistano così di nuovo il primo posto in classifica.

NAPOLI-INTER 0-3

Calhanoglu al 44′, Barella al 62′, Thuram all’85’