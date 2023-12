Napoli-Inter 0-1 al 45′, siluro di Calhanoglu! De Vrij KO

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Napoli-Inter sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Quarantacinque minuti di fiammate in questo Napoli-Inter, con occasioni da entrambe le parti. La prima la fa registrare Eljif Elmas, che lascia partire un siluro al 3′, su cui è bravissimo Sommer a intervenire per evitare il gol con una grandissima parata. Minuto 12, uno-due fantastico tra Lautaro Martinez e Thuram al limite dell’area, il francese conclude a rete ma il vantaggio viene annullato per una millimetrica posizione di fuorigioco. Piove sul bagnato per l’Inter cinque minuti dopo, quando de Vrij deve uscire per infortunio, lasciando spazio a Carlos Augusto. Partenopei e nerazzurri ci provano a vicenda ad assaltare le rispettive aree, fino al 36′, quando Politano fa partire un tiro a giro di sinistro che si stampa sulla traversa. Tuttavia l’Inter non resta a guardare e al 39′ è Meret con un’uscita a salvare tutto su Lautaro Martinez a pochi passi dalla porta. Ma non bisogna attendere molto per vedere la rete del vantaggio: azione avvolgente al 44′ con la palla che passa da sinistra, a destra, fino al centro con Calhanoglu che arriva a rimorchio e fa partire un siluro che vale il momentaneo 0-1, al termine di questo primo tempo.

NAPOLI-INTER 0-1

Calhanoglu al 44′