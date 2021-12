Nandez-Inter in standby ma le premesse non cambiano: rinforzo perfetto

Nahitan Nandez e l’Inter sono stati vicini la scorsa estate. In attesa della sessione di mercato di gennaio, l’uruguaiano rimane il rinforzo perfetto per i nerazzurri.

COPPIA PROGRAMMATA – Nahitan Nandez e l’Inter, un matrimonio che si attende solo di celebrare. O almeno così sembrava la scorsa estate, quando l’uruguaiano del Cagliari era veramente vicino a vestire i colori nerazzurri. Poi i due club non hanno trovato la formula giusta, e il centrocampista è rimasto controvoglia in Sardegna. Ora però che si avvicina la sessione invernale di mercato, è lecito attendersi un ritorno di fiamma, con l’Inter già alla ricerca dell’offerta giusta per i sardi. Del resto, le considerazioni fatte in estate valgono ancora oggi.

Nandez rinforzo perfetto per l’Inter

QUALITÀ AGGIUNTIVA – Nandez sarebbe un innesto perfetto per l’Inter di Simone Inzaghi. Perché porta con sé caratteristiche che, tra i nerazzurri, appartengono solo a Nicolò Barella. L’uruguaiano non è solo corsa indefessa e apparente instancabilità. Ma è anche un giocatore dalle proprietà di calcio ottime, in grado di contribuire proattivamente alla fase di costruzione. All’Inter potrebbe quindi aumentare e non poco la qualità media delle seconde linee di centrocampo, attualmente molto distante dall’intoccabile trio titolare.

PROFILO MIGLIORE – Bisogna poi considerare la sua futuribilità. Nandez è infatti più giovane di Matias Vecino e Roberto Gagliardini, di tre e un anno rispettivamente. Mentre è coetaneo di Stefano Sensi. Tuttavia guadagna quasi un milione in meno del connazionale Vecino e circa 400mila euro in meno del numero 12. Pertanto il 18 del Cagliari è un profilo decisamente appetibile anche dal punto di vista economico.

INDISTRUTTIBILE – C’è infine un ultimo elemento a favore dell’eventuale arrivo di Nandez all’Inter. Ed è la sua “storia” fisica. Quella di ieri è la prima partita saltata in questa stagione, e appena la sesta in tre stagioni al Cagliari. A cui si aggiungono appena quattro gare saltate nell’ultima stagione al Boca Juniors. Numeri che sarebbe indelicato confrontare con quelli di alcuni centrocampisti nerazzurri. In sostanza, Nandez è perfettamente integro ed è una variabile non da poco, considerando il triplice impegno che la stagione pone di fronte all’Inter.