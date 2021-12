Ansia Nandez, Mazzarri studia alternative. Marotta come portarlo all’Inter – CdS

Nandez potrebbe saltare la sfida a San Siro contro l’Inter che studia come portarlo a casa. Mazzarri, dal canto suo, studia possibili alternative a centrocampo.

PROVE DI RECUPERO – Nandez mercoledì alla ripresa degli allenamenti ha accusato un problema ai flessori della coscia destra, facendo scattare un campanello d’allarme a Walter Mazzarri che rischia di dover fare a meno del centrocampista uruguaiano in vista dell’importante sfida di domenica sera contro l’Inter. Sarebbe un vero peccato sia per lui che per i rossoblù, forte dei quattro risultati utili consecutivi. Anche per lui essere in campo gli avrebbe garantito un mix di emozioni perché da una parte l’Inter è stato il club che più si è avvicinato a lui la scorsa estate, dall’altra avrebbe avuto l’opportunità di mettersi ulteriormente in mostra agli occhi di un club che comunque continua a stimarlo. Nandez però, ci ha abituato a recuperi inimmaginabili, e anche questa volta cercherà di non perdere il tanto atteso appuntamento. Intanto Mazzarri studia possibili alternative, considerando, però, già l’assenza certa di Strootman: la alternative si sono ridotte a Deiola.

Fonte: Corriere dello Sport – Giuseppe Amisani