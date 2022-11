Mondiale, attesa per l’Argentina: Lautaro Martinez porta con sé grandi aspettative

Il Mondiale in Qatar prosegue con tre sfide nella giornata odierna: Inghilterra-Iran (vedi report), Senegal-Olanda con in campo solo uno solo dei due interisti (vedi articolo) e per chiudere Stati Uniti-Galles. Martedì però scende in campo una delle favorite nonché Nazionale tra le più attese, vale a dire l’Argentina di Lautaro Martinez

NEL VIVO – Il Mondiale 2022 in corso di svolgimento in Qatar sta lentamente carburando. Martedì sarà una giornata importante poiché alle ore 11 italiane scenderà in campo l’Argentina contro l’Arabia Saudita. Dunque occhi puntati su una delle Nazionali super favorite per la conquista della Coppa del Mondo che può vantare un attacco da favola formato da Lionel Messi, Angel Di Maria e l’interista Lautaro Martinez (QUI le dichiarazioni di Lionel Scaloni su Joaquin Correa).

Mondiale 2022, Lautaro Martinez porta sulle sue spalle grandi aspettative: il Toro è pronto

ASPETTATIVE – Proprio Lautaro è tra i più attesi e non solo dall’Inter e dagli interisti. Il numero 10 nerazzurro è al suo primo Mondiale, ma non sarà un Mondiale da giovane promessa bensì da giocatore affermato con alle spalle vittorie importanti sia a livello di Club che a livello di Nazionale (la Copa America vinta da protagonista). Va da sé che le aspettative sono necessariamente elevate ed è una responsabilità che Lautaro è certamente pronto ad affrontare. Personalità e carattere da vendere, spalle larghe ed entusiasmo alle stelle. Il Toro è pronto a realizzare il suo sogno.