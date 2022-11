Inghilterra show, 6-2 all’Iran: doppio Saka! Brutto infortunio per Beiranvard

L’Inghilterra ha dato inizio al suo Mondiale sfidando l’Iran nella prima giornata del Gruppo B al Khalifa International Stadium. Tutto semplice per la squadra di Southgate che vince 6-2 e si piazza in testa alla classifica in attesa di Stati Uniti-Galles. Nel primo tempo gioco fermo per 14′ a causa di un brutto infortunio subito dal portiere iraniano, Beiranvard

SHOW INGLESE – L’Inghilterra di Southgate ha aperto nel migliore dei modi la sua avventura al Mondiale in Qatar battendo 6-2 l’Iran. Ad aprire le marcature è stato il giovanissimo Bellingham al 35′ mentre il raddoppio arriva al 43′ con Saka. Nel primo tempo da segnalare un lungo stop di quattordici minuti per via di un brutto infortunio subito dal portiere dell’Iran, Alireza Beiranvard. Al 46′ l’Inghilterra trova il tris con con Sterling mentre al 62′ è ancora Saka ad andare in gol per il 4-0 inglese. Al 65′ moto d’orgoglio dell’Iran con Taremi che sigla il 4-1 ma appena cinque minuti dopo gli inglesi siglano il 5-1 con Rashford. Al 90′ c’è gloria anche per Grealish che mette a segno il 6-1 mentre al 100′ l’arbitro con l’aiuto del VAR assegna un rigore all’Iran: dagli undici metri Taremi non sbaglia e porta a casa una doppietta, seppur poco utile alla causa. La sfida termina 6-2.