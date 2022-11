Bagnoli: «Skriniar-Inter? Incontro prima di Natale! A gennaio un rischio»

Skriniar e l’Inter stanno ancora trattando il rinnovo di contratto con gli ultimi dettagli da limare (vedi articolo). Secondo il procuratore Andrea Bagnoli, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il club nerazzurro non può permettersi di arrivare a gennaio senza firma. Di seguito le sue dichiarazioni

REGALO NATALIZIO – Milan Skriniar e l’Inter non hanno ancora messo nero su bianco il rinnovo di contratto ma secondo Andrea Bagnoli non ci sono molti dubbi: «Credo che un giocatore come Skriniar sia una priorità assoluta, infatti sembra che le parti siano molto vicine. Per il resto si vedrà, mi sembra di aver capito che il giocatore vuole l’Inter e non vedo molte difficoltà sul rinnovo. Probabilmente il prossimo incontro avverrà anche prima di Natale, Ausilio ad oggi è a Doha così come Dario Baccin che lo raggiungerà. In questa settimana è complicato però credo che a Natale sì, anche perché arrivare a gennaio in questa situazione è un rischio che l’Inter non può concedersi».