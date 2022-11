Scaloni su Correa: «Via con tutto il dolore del mondo! Non c’era garanzia»

Scaloni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Argentina-Arabia Saudita, match valevole per la prima giornata del Gruppo C dei Mondiali 2022 in Qatar. Il Commissario Tecnico argentino ribadisce il motivo per il quale Correa non è rimasto in gruppo dopo l’infortunio subito nell’amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti (vedi articolo)

GARANZIE – Lionel Scaloni alla vigilia della prima sfida Mondiale dell’Argentina, in programma martedì alle 11.00 (ora italiana) contro l’Arabia Saudita, ha specificato il motivo per il quale Joaquin Correa non è rimasto in ritiro dopo l’infortunio subito in amichevole: «Purtroppo ci sono due giocatori (l’altro è Nico Gonzalez, ndr) che se ne sono andati con tutto il dolore del mondo perché non c’era alcuna garanzia che fossero fisicamente in forma per tutta la competizione. Sono arrivati altri due compagni di squadra che stanno bene e daranno il loro apporto».