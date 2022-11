Senegal-Olanda, Van Gaal ne schiera uno solo dell’Inter: le formazioni ufficiali

Senegal-Olanda, tutto pronto per la sfida che di fatto chiude la prima giornata del Gruppo A del Mondiale in Qatar. Van Gaal conferma la difesa a tre (o a cinque), ma in campo ci sarà uno solo dell’Inter. Di seguito le formazioni ufficiali

UNO DELL’INTER – Tutto confermato in Senegal-Olanda, con Van Gaal che opta per la difesa a tre dietro e l’inserimento di un solo giocatore dell’Inter nella formazione iniziale, vale a dire Denzel Dumfries impiegato regolarmente a destra. Niente da fare per Stefan de Vrij, inizialmente in panchina.

SENEGAL-OLANDA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Olanda (5-3-2): Andries Noppert; Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind; Steven Berghuis, Cody Gakpo, De Frenkie Jong; Vincent Janssen, Steven Bergwijn.

Senegal (4-3-3): EdouardMendy, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cisse, Idrissa Gana Guye, Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyate, Boulaye Dia, Krepin Diatta, Ismaila Sarr, Youssouf Sabaly, Abdou Diallo.