Lukaku, contro l’Empoli l’occasione giusta per tornare in campo

Romelu Lukaku potrebbe tornare in campo questa sera contro l’Empoli. Per il belga potrebbe essere una buona occasione per giocare e mettere minuti nelle gambe

RITORNO – L’Inter di Inzaghi torna in campo in campionato questa sera contro l’Empoli. Sarà la prima partita dopo la conquista della Supercoppa italiana, che verrà esibita prima dell’inizio del match. La partita di questa sera sarà importante su diversi fronti. Innanzittutto, c’è il dovere di continuare a macinare punti per coltivare il sogno Scudetto. Inoltre, sarà un’ottima occasione per verificare lo stato di forma di alcuni giocatori. Tra questi, i fari sono puntati su Romelu Lukaku.

LA GIUSTA OCCASIONE – Il belga si era fermato dopo il match contro il Monza per un’infiammazione alla zampa d’oca. Era comunque partito per la squadra verso Riyad, mettendosi a disposizione nonostante non fosse al 100%. Contro l’Empoli, in caso di risultato favorevole, il numero 90 potrebbe rientrare in campo e mettere nelle gambe minuti preziosi. In vista del mese di febbraio (qui il focus a riguardo) l’apporto dell’ex Chelsea sarà fondamentale, visti i numerosi impegni. Lukaku vuole dare una svolta a questa stagione per meritarsi il riscatto a fine stagione. Nel mirino, il derby con il Milan del 5 febbraio, data cerchiata in rosso sul calendario.