Lukaku, febbraio mese chiave. Inter-Empoli ‘ennesima’ prima tappa?

Romelu Lukaku sta lavorando per tornare in forma. Inter-Empoli può essere l’occasione per trovare minuti, in vista del prossimo mese.

ETERNO RITORNO – La seconda vita di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter continua nel suo loop infinito. Il gigante belga sembrava vicino alla miglior condizione, ma poi l’ennesima ricaduta. Un’infiammazione che non lascia pace al 90 nerazzurro, che non riesce quindi a ritrovare la forma migliore. E in più non gioca. Dopo oltre un’ora in campo contro il Napoli (il 4 gennaio) e poco più di mezz’ora a Monza (tre giorni dopo), Lukaku si è fermato di nuovo. Eppure, il centravanti ha più che mai bisogno di minuti. Gli allenamenti (specie se individuali come nelle ultime settimane) non bastano. E, in questo senso, il calendario aiuta.

MESE FONDAMENTALE – Le prossime due di campionato contro Empoli (stasera alle 20.45) e Cremonese (sabato alle 18) sembrano fare proprio al caso di Lukaku. Entrambe sono sfide dove l’attaccante dovrà trovare più minuti possibili, anche partendo dalla panchina. Per carità, proprio Monza insegna che nessuna partita (e nessun avversario) va sottovalutata. Ma sono sicuramente impegni che possono permettere al belga di ritrovare feeling. Con il campo, con i compagni e – magari – con il gol. Anche perché il mese di febbraio è alle porte. E per l’Inter sarà un mese fondamentale. Che si aprirà con il derby di ritorno il 5. Una sfida di importanza vitale, per rafforzare la supremazia vista in Supercoppa. E per “rubare” comunque tre punti al Milan. Poi il 22 ci sarà l’andata degli ottavi di Champions League, con l’arrivo del Porto a San Siro. Due partite dal peso specifico non indifferente per la stagione nerazzurra. In cui servirà la miglior versione possibile di Lukaku.