Immobile infortunato, la Lazio pensa a un ex attaccante dell’Inter – CdS

L’infortunio di Ciro Immobile costringe alla Lazio a intervenire inevitabilmente sul mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in cima alla lista dei desideri dei biancocelesti c’è un ex attaccante prodotto dalla primavera dell’Inter.

EX INTER – La Lazio dovrà intervenire sul mercato per cercare di tamponare l’assenza di Ciro Immobile fuori per infortunio. Da Formello predicano prudenza, non ci sono e non si verificherebbero le condizioni per operare in entrata. Per quanto riguarda l’attacco, Maurizio Sarri ha difatti indicato l’ex Inter, Federico Bonazzoli come suo preferito. Iervolino e De Sanctis non hanno accettato lo scambio di prestiti con Fares. Chiedono per il cartellino del centravanti un obbligo di riscatto a 5 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport