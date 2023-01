Lukaku torna a giocare? Il belga punta l’Empoli dopo due settimane di stop

Per Inter-Empoli Inzaghi si trova di nuovo nella condizione di dover capire come gestire al meglio il rientro di Lukaku. Il belga dopo due settimane di stop sarà titolare?

ANCORA AI BOX – Archiviata la Supercoppa si può tornare a parlare di Romelu Lukaku. Che nella sfida col Milan non ha giocato nemmeno un minuto. In vista del prossimo impegno con l’Empoli di lunedì insomma il belga arriverà dopo due settimane senza partite. Vissute per la maggior parte con allenamenti individuali. Come sarà gestito questo ennesimo rientro?

COME GESTIRLO? – L’infiammazione alla zampa d’oca ha rallentato nuovamente il percorso dell’attaccante. Che è sempre bloccato nella sua personale versione del tormento di Sisifo. Il dilemma di Inzaghi è il solito: quanto farlo giocare? A Lukaku servono senza dubbio minuti di campo per ritrovare totalmente la sua condizione fisica. Ma come? La prudenza è d’obbligo visto che le ultime due volte che il tecnico lo ha mandato in campo in gare ravvicinate si è fermato entrambe le volte.

TITOLARE CON L’EMPOLI? – Lukaku può giocare titolare? Difficile a dirsi. L’autonomia sarà per forza di cose molto limitata. Probabilmente più che nelle prime uscite del 2023. Di nuovo. Ma ricordando Monza, forse sarebbe meglio farlo partire dal primo minuto. Pur sapendo già di doverlo cambiare attorno al cinquantesimo. Anche per coinvolgerlo mentalmente. A questo punto l’obiettivo del belga sono le sfide con Atalanta e Milan. 31 gennaio e 5 febbraio. L’Empoli è il primo passo. Riuscirà ad arrivarci senza altri stop?