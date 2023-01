Bellanova, ancora poco spazio con l’Inter. Cosa manca all’esterno?

Raoul Bellanova non ha mai trovato lo spazio giusto per crescere con l’Inter. L’esterno, in prestito dal Cagliari, non giocherà neanche oggi contro l’Empoli. Cosa manca all’italiano per convincere Simone Inzaghi?

SPAZIO – Raoul Bellanova non ha convinto fino ad ora in questa stagione. Il calciatore ha avuto poche occasioni per dimostrare il suo reale valore e questo non è di certo positivo per la sua crescita. Denzel Dumfries prima, ora Matteo Darmian sono stati preferiti al giovane italiano classe 2000 letteralmente oscurato dalla concorrenza. L’esterno non è mai partito titolare da quando è iniziato nuovamente il campionato a gennaio, collezionando tra l’altro solo i 54 minuti più recupero giocati in Coppa Italia contro il Parma. In quell’occasione il giocatore ha giocato molto bene, sopperendo alle lacune evidenti in fase offensiva del suo compagno di reparto Dumfries. Questo non è bastato però a Simone Inzaghi, che in lui non vede ancora una sicurezza.

Bellanova, diversi problemi

DIFETTI – Il giovane è ancora estremamente acerbo e si vede. Nonostante questo, ha anche dimostrato di essere coraggioso, intraprendente ed efficace nell’uno contro uno con gli avversari. La velocità è il suo punto di forza, ma non permette di ovviare alle lacune evidenti in altre caratteristiche. La qualità dei suoi cross non è eccelsa, la tecnica è un grande difetto da non sottovalutare per un esterno di fascia. Bellanova ha poi qualche problema con la fase difensiva, come d’altronde ogni ragazzo della sua età che giochi in quel ruolo. 11 partite giocate in stagione, solamente una da titolare nell’inutile match contro il Bayern Monaco. Sul futuro ci sono diversi punti di domanda, l’Inter vorrebbe tenerlo ma a condizioni diverse da quelle stipulate con il Cagliari la scorsa estate. La certezza è che il riscatto non avverrà alla cifra concordata in passato.