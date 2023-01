Cobolli Gigli: «Juventus? Errore privarsi di Marotta! Dopo di lui, vari sbagli»

La Juventus ha ricevuto una penalizzazione di 15 punti in classifica. A parlarne l’ex presidente Cobolli Gigli, che si esprime con parole di elogio verso l’AD dell’Inter, Marotta

SCANDALO JUVENTUS − In collegamento su Radio Anch’io Sport, l’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli. Parole di elogio nei confronti dell’AD Inter, Marotta. Questo il suo intervento: «Si ripete Calciopoli perché la Juventus potrebbe essere soggetta a nuove penalizzazioni. Ma situazione diversa rispetto a quella del 2006. In quel caso la procura indagava sul rapporto tra le società e gli arbitri. Oggi invece sul rapporto fra le società. Dalle intercettazioni e dagli atti si leggono cose spiacevoli. E sembra che ci sia stato un atteggiamento da parte della società cambiato negli ultimi anni. Ovvero da quando la Juventus decise di privarsi di Beppe Marotta, a seguito dell’acquisto del super campione Ronaldo. Chiaro che sono state fatte delle cose sbagliate è che è mancata una persona importante come lui, che era stato molto bravo a gestire l’area sportiva. Agnelli? Lo ringrazierei per quello che ha fatto nei primi anni della Juventus, per gli scudetti vinti, anche grazie all’aiuto di Marotta. Gli direi che ha fatto male a circondarsi di una serie di persone».