Dalmat: «Skriniar non è Samuel e né Cordoba! Juventus? Fatto un regalo»

Dalmat si è espresso su Skriniar, ritenendolo un buon giocatore ma non all’altezza di due leggende nerazzurre come Samuel e Cordoba. Poi una considerazione sulla penalizzazione alla Juventus. Le sue parole dal proprio canale Instagram

UN REGALO − Dalmat commenta la gara di questa sera e la penalizzazione inflitta alla Juventus: «Tutte le partite sono difficili, lo abbiamo visto con le altre squadre. Fatta eccezione per il Napoli, ogni gara è facile per loro. Vinceranno lo Scudetto. L’Inter ha vinto la Supercoppa, bene. Ma bisogna andare avanti anche in Champions League. Questa sera contro l’Empoli, bisogna continuare per raccogliere sempre più fiducia. Abbiamo avuto un regalo da tanti anni fa con la Juventus penalizzata. Hanno capito come funziona questa società. Hanno 15 punti in meno ed è un bene per noi, sarà quindi battaglia solo col Milan per il secondo posto».

ACCETTARE − Sempre Dalmat sulla vicenda Skriniar: «Il calcio di oggi, uno va e uno arriva. Bisogna rispettare la sua scelta, è un buon giocatore. Non è Samuel o Cordoba né Thiago Silva o Marquinhos. L’Inter troverà una soluzione dello stesso livello oppure superiore. Lui però deve finire la stagione qui, ho fiducia che sarà concentrato al 100% per l’Inter. I tifosi lo devono accettare, è difficile vedere un giocatore lasciare la propria squadra. La stagione non è stata come volevamo all’inizio, per limitare dobbiamo essere dietro questo giocatore, che è bravo e aiuterà la squadra. Anche per Lukaku. Quando sei in una squadra e poi vuoi ritornare non è facile. Ma io ho fiducia in lui perché è un grande giocatore».