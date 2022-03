Liverpool-Inter test per l’impostazione del gioco: crescita necessaria

Liverpool-inter sarà un test per il gioco nerazzurro e un’occasione di acquisire nuova consapevolezza dopo un mese difficile.

TEST FINALE – Liverpool-Inter sarà un test per la squadra di Inzaghi. A ogni livello, ma nello specifico per il gioco nerazzurro. Gli uomini di Klopp infatti hanno un tratto distintivo nella fisicità, nella velocità e nella capacità di portare il pressing. Il che chiama l’Inter a un passo in avanti.

GIOCO DA CONFERMARE – Lo stile di gioco è un tratto distintivo dell’Inter di Inzaghi. Controllo del pallone, movimenti, impostazione insistita, manovra che parte dal portiere. Nel corso della stagione però ha dimostrato di soffrire le squadre pronte a portare un pressing fisico e insistito. Fiorentina, Verona, Atalanta, Torino, Genoa, sono tutti esempi che hanno visto l’Inter in difficoltà contro avversari preparati a gettare sabbia negli ingranaggi del motore nerazzurro. Il Liverpool, in questo momento, può rappresentare un momento di crescita definitivo.

NUOVA PARTENZA – Ottavi di Champions League. In trasferta. In uno stadio storico. Contro una delle squadre più forti d’Europa. Il contesto è al top, il che significa anche il più difficile possibile. Per andare a fare gioco a Liverpool serve organizzazione, personalità, pulizia tecnica. Una prestazione collettiva, di squadra, con ognuno a portare il proprio mattoncino. Proprio qui sta la possibilità di crescere. Anche per il momento: l’Inter viene dal mese più difficile della stagione. Una prova matura, dimostrando di saper fare gioco anche ad Anfield col Liverpool, darebbe un nuovo punto di partenza. Fondamentale per il prosieguo della stagione.